سياسة
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مقتل مدنيّ وطفلين في غارات للنظام السوري على إدلب
استمرّ خرق اتفاق أستانة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد المتفق عليها شماليّ سوريا، إذ شنّت قوات النظام السوري هجمة جوية الاثنين على إدلب أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلان.
مقتل مدنيّ وطفلين في غارات للنظام السوري على إدلب
مقتل 3 مدنيين بينهم طفلان في غارات النظام السوري على إدلب / AP
4 نوفمبر 2019

قُتل 3 مدنيين بينهم طفلان، جراء غارات شنّتها مقاتلات النظام السوري على تجمعات سكنية، في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وشنت قوات النظام السوري هجمات جوية على قرى بشيرية وزيزون وجانودية وشيخ سنديان ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلان، وجرح 7 آخرين.

كما استهدفت قوات النظام السوري قرية حاس وكفر سنجة وبلدة كفرومة بصواريخ وقذائف هاون.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيّاً، أو قريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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