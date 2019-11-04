تراجع صعود مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أدنى معدل له منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية الاثنين، فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زيادة بنسبة 8.55% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري صعد معدل أسعار المستهلك خلال الشهر نفسه بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق له.

ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها خلال الأشهر الـ12 الماضية بسبب تذبذب سعر صرف الليرة، وبعد أن بلغت أسعار المستهلك مستويات قياسية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، إذ وصلت إلى 25.2%، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار.

ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 20.3% خلال ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي الماضي، ثم تراجع إلى 19.71% خلال مارس/آذار 2019.

ومع استمرار تخفيف البنك المركزي التركي التشديد في السياسة النقدية، واستمرار تحسن أسعار الصرف المحلية، تراجع التضخم السنوي إلى 15.71% في يونيو/حزيران الماضي. وكان الهبوط الأكبر في معدَّل التضخُّم خلال سبتمبر/أيلول الماضي، إذ وصل إلى 9.26%، وهي نسبة تقلّ عن توقعات صندوق النقد الدولي لمتوسط أسعار المستهلك في 2019.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، توقّع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط التضخم في تركيا خلال 2019، نحو 15.7% على أن يتراجع إلى 12.6% في 2020.

وكانت تركيا سجّلت نسبة تضخم بلغت 16.3% في عموم 2018.