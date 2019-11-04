سياسة
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صويلو: سنرحّل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت عنهم الجنسية أم لا
قال وزير الداخلية التركي إن بلاده سترسل عناصر داعش الذين هم في قبضتها إلى بلدانهم، سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا، مضيفاً أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش الإرهابي في السجون التركية.
صويلو: سنرحّل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت عنهم الجنسية أم لا
وزير الداخلية التركي يشدّد على ترحيل إرهابيي داعش إلى بلدانهم / AA
4 نوفمبر 2019

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت عنهم الجنسية أم لا.

جاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو: "سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت عنهم الجنسية أم لا".

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش الإرهابي هم في السجون التركية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصراً من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، عقب عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

وأشار إلى أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، إذ سيُرسَلون إما إلى السجون وإما إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.

والسبت شدّد صويلو في تصريح صحفي، على أن "تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن الجميع يلجأ إلى تجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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