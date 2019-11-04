سياسة
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شاهد.. تحييد مسؤول في PKK الإرهابي بعملية تركية شمالي العراق
قال مصادر أمنية الاثنين، إن القوات المسلحة التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، نجحا في تحييد مسؤول بارز في تنظيم PKK الإرهابي، خلال عملية عسكرية مشتركة شمالي العراق.
شاهد.. تحييد مسؤول في PKK الإرهابي بعملية تركية شمالي العراق
القوات المسلحة والاستخبارات التركيتان تنجحان في تحييد مسؤول بارز في PKK الإرهابي خلال عملية عسكرية مشتركة شمالي العراق / AA
4 نوفمبر 2019

نجحت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الاستخبارات في تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في منطقة متينا شمالي العراق، أسفرت عن تحييد مسؤول بارز في تنظيم PKK الإرهابي، كان على قائمة أنقرة الحمراء للإرهابيين المطلوبين أمنيّاً.

وأفادت مصادر أمنية مطّلعة، بأن العملية نجحت في تحييد المذكور مصلح إيكا، الذي انضم إلى التنظيم الإرهابي في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن إيكا انضمّ إلى التنظيم في تسعينيات القرن الماضي، وأنه مسؤول عن عديد من العمليات في مناطق شمدينلي وتشوقورجا جنوب شرقي تركيا.

وذكرت أن إيكا تَدرَّب على يدَي قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يُدعَى دوران قالقان ثم عُيّن "مسؤولاً ميدانيّاً لمنطقة متينة".

وتضم لائحة الإرهابيين المطلوبين من تركيا 5 قوائم فرعية: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

مصدر:TRT عربي
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