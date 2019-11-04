نجحت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الاستخبارات في تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في منطقة متينا شمالي العراق، أسفرت عن تحييد مسؤول بارز في تنظيم PKK الإرهابي، كان على قائمة أنقرة الحمراء للإرهابيين المطلوبين أمنيّاً.

وأفادت مصادر أمنية مطّلعة، بأن العملية نجحت في تحييد المذكور مصلح إيكا، الذي انضم إلى التنظيم الإرهابي في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن إيكا انضمّ إلى التنظيم في تسعينيات القرن الماضي، وأنه مسؤول عن عديد من العمليات في مناطق شمدينلي وتشوقورجا جنوب شرقي تركيا.

وذكرت أن إيكا تَدرَّب على يدَي قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يُدعَى دوران قالقان ثم عُيّن "مسؤولاً ميدانيّاً لمنطقة متينة".

وتضم لائحة الإرهابيين المطلوبين من تركيا 5 قوائم فرعية: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.