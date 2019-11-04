استعادت قوات الأمن العراقي الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها، حسب مصدر أمني من شرطة كربلاء للأناضول.

وأضاف المصدر أن "الشرطة وقوات مكافحة الشغب استعادت السيطرة على الأوضاع بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء"، مشيراً إلى أن "12 جريحاً من المتظاهرين نُقلوا الى المستشفى ليلة الأحد/الاثنين".

وتابع المصدر بأن "المحتجين رموا مبنى القنصلية بزجاجات حارقة، لكن قوات الأمن حالت دون اندلاع حريق في المبنى"، لافتاً إلى أن "مبنى القنصلية كان خالياً من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه".

ورفع محتجون ليلة الاثنين العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرَّت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقاً لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهراً قُتلوا وأصيب 12 الفا بجروح خلال الاحتجاجات.