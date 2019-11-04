دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زعماء رابطة جنوب شرق آسيا التي تُعرَف باسم "آسيان" إلى قمة خاصة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل 2020، خلال قمتهم السنوية، في بانكوك عاصمة تايلند.

ووجّه روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي حضر اجتماع الرابطة نيابة عن ترمب، دعوة لحضور القمة المقبلة، إلى زعماء الآسيان التي تضمّ 10 دول إلى جانب 6 دول من منطقة المحيطين الهندي والهادي.

يُذكَر أن مجموعة من الدول الآسيوية التي شاركت في اجتماع بانكوك أخفقت في التوصل إلى تفاهم حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية، عقدت 16 دولة اجتماعاً وزاريّاً في بانكوك، حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية RCEP.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفاؤلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يُتوافَق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، ذات أهمية كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن الدول الأعضاء في الرابطة هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا، بجانب دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ: أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.