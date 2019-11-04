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تركيا تعتبر تجاهل واشنطن اسم YPG محاولة للتستر على مخالفتها للقانون، وإعلان طرح أرامكو في السوق يدفع البورصة السعودية إلى التراجع.

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الخارجية التركية: تجاهل واشنطن اسم YPG محاولة للتستر على مخالفتها للقانون

قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيم YPG الإرهابي بالاسم، والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة PKK في سوريا، يعد محاولة للتستر عن موقفها الذي يعارض القانون. [TRT عربي]

ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الأحد، بخصوص تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن التقرير الأمريكي أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل منظمتي داعش وPKK. [الأناضول]

وأردف أن "عدم ذكر اسم YPG الإرهابي بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنه الامتداد السوري لمنظمة PKK، يعد محاولة للسلطات الأمريكية، التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي، للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون". [TRT عربي]

إعلان طرح أرامكو في السوق يدفع البورصة السعودية إلى التراجع

أكّدت أرامكو أنّها تنوي بيع عدد من الأسهم في السوق المحلية، واصفة الحدث بالعلامة الفارقة في تاريخ الشركة، التي تضخ وحدها نحو 10٪ من نفط العالم. واقتصر التأكيد السعودي على طرح محلي، وقال رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان إنّه لا توجد خطط حالية لطرح ثانٍ في بورصة أجنبية، بعدما جرى الحديث طوال سنوات عن طرح ثنائي محلي ودولي. [TRTعربي]

وفقدت البورصة المحلية 1.99٪، لتتراجع إلى 7590.33 نقطة خلال الجلسة، فيما رأت الباحثة المختصة في الشأن السعودي، أيلين والد، أن طرح أرامكو في السوق المحلية بدون أي خطط لطرحها دولياً، يعد أمراً خطراً لأنه "قد يثقل تماماً" السوق المحلية. [TRTعربي]