قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، إن "الوحدات التركية تواصل أعمال الاستطلاع والمراقبة ونزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً، في إطار عملية نبع السلام".

ونفت الوزارة الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلامية بشأن إطلاق النار على عناصر تابعة لمؤسسات مدنية ولدول التحالف المحتمل وجودها بالمنطقة، وأكّدت أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.