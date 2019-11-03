قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيم YPG الإرهابي بالاسم، والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة PKK في سوريا، يعد محاولة للتستر عن موقفها الذي يعارض القانون.

جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الأحد، بخصوص تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ولفت أقصوي إلى أن التقرير الأمريكي أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل منظمتي داعش وPKK.

وتطرق أقصوي إلى تشديد التقرير على كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وإسهاماتها الفعالة للجهود الدولية على رأسها التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف: "أقر التقرير أن PKK المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، تسبب في استشهاد أكثر من 1200 مدني وشرطي وجندي في تركيا في الفترة ما بين 2015 و2018".

وأردف أن "عدم ذكر اسم YPG الإرهابي بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنه الامتداد السوري لمنظمة PKK، يعد محاولة للسلطات الأمريكية التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون".

كما لفت أقصوي إلى أن تقديم زعيم منظمة غولن الإرهابية التي تستهدف تركيا، كـ"رجل دين منفي"، يعدّ تجاهلاً لمحاولة الانقلاب الخائنة في 15 يوليو/تموز في تركيا أو دعماً لها.

وقال إن هذا يعد "مظهراً من مظاهر محاولة تجاهل أن هذا الإرهابي وجد ملاذاً آمناً على أرض الولايات المتحدة".

وأكد ضرورة عدم نسيان أن تنظيم غولن الإرهابي الذي يقف وراء محاولة الانقلاب الخائنة التي أدت إلى استشهاد 251 مواطناً بريئاً وإصابة الآلاف، يعد خطراً على كافة البلدان التي يوجد فيها لا تركيا فقط.

وشدد على مدى أهمية التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب.