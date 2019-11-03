سياسة
3 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: تجاهل واشنطن اسم YPG محاولة للتستر على مخالفتها للقانون
قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيم YPG الإرهابي بالاسم، والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة PKK في سوريا، يعد محاولة للتستر عن موقفها الذي يعارض القانون.
الخارجية التركية: تجاهل واشنطن اسم YPG محاولة للتستر على مخالفتها للقانون
الخارجية التركية: التقرير الأمريكي أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل منظمتي داعش وPKK / AA
3 نوفمبر 2019

قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيم YPG الإرهابي بالاسم، والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة PKK في سوريا، يعد محاولة للتستر عن موقفها الذي يعارض القانون.

جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الأحد، بخصوص تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ولفت أقصوي إلى أن التقرير الأمريكي أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل منظمتي داعش وPKK.

وتطرق أقصوي إلى تشديد التقرير على كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وإسهاماتها الفعالة للجهود الدولية على رأسها التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف: "أقر التقرير أن PKK المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، تسبب في استشهاد أكثر من 1200 مدني وشرطي وجندي في تركيا في الفترة ما بين 2015 و2018".

وأردف أن "عدم ذكر اسم YPG الإرهابي بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنه الامتداد السوري لمنظمة PKK، يعد محاولة للسلطات الأمريكية التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون".

كما لفت أقصوي إلى أن تقديم زعيم منظمة غولن الإرهابية التي تستهدف تركيا، كـ"رجل دين منفي"، يعدّ تجاهلاً لمحاولة الانقلاب الخائنة في 15 يوليو/تموز في تركيا أو دعماً لها.

وقال إن هذا يعد "مظهراً من مظاهر محاولة تجاهل أن هذا الإرهابي وجد ملاذاً آمناً على أرض الولايات المتحدة".

وأكد ضرورة عدم نسيان أن تنظيم غولن الإرهابي الذي يقف وراء محاولة الانقلاب الخائنة التي أدت إلى استشهاد 251 مواطناً بريئاً وإصابة الآلاف، يعد خطراً على كافة البلدان التي يوجد فيها لا تركيا فقط.

وشدد على مدى أهمية التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us