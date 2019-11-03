استهدف طيران إماراتي مُسيّر داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأحد، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد أيام من الإعلان عن قرب إعادة فتحه.

وقالت قناة "فبراير" المحلية إن "الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لحفتر استهدف مطار معيتيقة الدولي"، فيما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مديرة مكتب الإعلام بوزارة المواصلات، عائشة البصير، قولها إن القصف استهدف نهاية مهبط المطار دون تسجيل أضرار.

وبينما تتهم حكومة الوفاق الوطني الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

ويعدّ مطار معيتيقة المطارَ المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وسبق أن برّرت قوات حفتر استهدافها للمطار باستخدامه من قبل قوات الوفاق للمهام العسكرية، إلا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أكد في تصريحات سابقة خلوّ جميع مرافق المطار من المظاهر المسلحة.

والثلاثاء، أعلن وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، في مؤتمر صحفي مشترك مع سلامة، عودة الملاحة الجوية إلى المطار خلال أسبوعين، بعد توقفها قرابة شهرين بسبب استهدافه المتكرر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".