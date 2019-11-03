سياسة
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أردوغان يزور مركز قيادة القوات البرية على الحدود السورية
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مركز العمليات المشتركة التابع لقيادة القوات البرية في ولاية شانلي أورفة المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا، وتلقّى معلومات من القادة العسكريين حول عملية "نبع السلام".
أردوغان يزور مركز قيادة القوات البرية على الحدود السورية
أردوغان حيّا الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية التي تضم مركز العمليات / AA
3 نوفمبر 2019

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، زيارة إلى مركز العمليات المشتركة التابع لقيادة القوات البرية في ولاية شانلي أورفة المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.

وحيا أردوغان الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية التي تضم مركز العمليات، وتلقّى معلومات من القادة العسكريين حول عملية "نبع السلام".

ورافق أردوغان خلال الزيارة، وزيرا الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولار، ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة في الجيش، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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