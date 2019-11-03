أوقفت السلطات التركية، 7 من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، أحدهم مسؤول المعسكرات التدريبية للتنظيم، خلال عملية أمنية شملت 5 ولايات بشكل متزامن.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان الأحد، أن القيادة العامة للدرك نفذت عملية أمنية، السبت، في ولايات: عثمانية وإسطنبول وغازي عنتاب وكليس وبورصة، في إطار الكشف عن أنشطة داعش.

وأضاف البيان، أن أحد الموقوفين، مسؤول عما يُسمى بالمعسكرات التدريبية للتنظيم، حيث كان يجنّد سنوياً ما بين 500-2000 عنصر، وينشط بصفته "أمير الزكاة".

وأعلن أن عنصرين اثنين من الموقوفين، كانا مسؤولَين عن الأسلحة والمعدات والخدمات اللوجستية في معسكرات التدريب، إضافةً إلى تنظيم نقل المجندين إلى مناطق الاشتباكات.

وأوضح أن العناصر الأربعة الآخرين، كانوا ينشطون في صفوف التنظيم الإرهابي على مستويات مختلفة.

وصادرت السلطات خلال العملية، مواد رقمية في الأماكن التي نفذت فيها العملية، سيتم إخضاعها للفحص.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك والأجانب.