توافد لبنانيون الأحد على محيط القصر الجمهوري في بعبدا ببيروت، للمشاركة في مهرجان "الوفاء والدعم"، الذي دعا إليه التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وانطلقت صباح الأحد مواكب مناصري التيار الوطني الحر من مناطق مختلفة أبرزها القرى العكارية ومدينة طرابلس الشمالية، ومناطق في الجنوب اللبناني، للمشاركة في المهرجان.

في المقابل تَجمَّع نشطاء لبنانيون في عدد من المناطق في بيروت، للمشاركة في تظاهرات دعا إليها معارضون تحت عنوان "أحد الضغط"، للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية السبت، أن الرئيس عون يُجرِي اتصالات ضرورية بهدف "حلّ بعض العقد"، قبل أن تبدأ قريباً الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وانطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية رفضاً لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعاً اقتصاديّاً متردِّياً. وتراجعت الحكومة عن مشروع الضرائب، كما تَقدَّم رئيسها سعد الحريري باستقالته، إلا أن المحتجين كانوا رفعوا سقف مطالبهم داعين إلى رحيل كامل الطبقة السياسية وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.