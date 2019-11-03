أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأحد، الموافقة على طلب شركة النفط السعودية (أرامكو)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العامّ.

وأضافت الهيئة في بيان، أن نشرة الإصدار ستُنشر قبل الاكتتاب دون تحديد موعد رسمي له.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ومنذ عام 2018 أجّلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات طرح أرامكو في السوق المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أدّى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جرّاء استهدافهما بهجومِ عبر طائرات مسيرة تبنته جماعة الحوثي اليمنية.