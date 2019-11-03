سياسة
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أنقرة: داعمو YPG مسؤولون عن تفجير تل أبيض الإرهابي بسوريا
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون السبت، إن داعمي تنظيم YPG/PKK الإرهابي مسؤولون عن التفجير الإرهابي في مدينة تل أبيض السورية، والهجمات المشابهة في المستقبل.
أنقرة: داعمو YPG مسؤولون عن تفجير تل أبيض الإرهابي بسوريا
تفجير تل أبيض / AA
3 نوفمبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون السبت، إن داعمي تنظيم YPG/PKK الإرهابي مسؤولون عن التفجير الإرهابي في مدينة تل أبيض السورية، والهجمات المشابهة في المستقبل.

جاء تعليق ألطون تعقيباً على التفجير الذي وقع أمس في سوق شعبية بتل أبيض السورية، وأسفر عن من مقتل 13 مدنياً وإصابة 20 بجروح، والذي حمّلَت تركيا تنظيم YPG/PKK مسؤوليته.

وأكّد ألطون أن الهجوم الإرهابي في مدينة تل أبيض كشف مرة أخرى الوجه الحقيقي لتنظيم YPG/PKK الإرهابي ومدى خطورة دعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن هذا الهجوم الشنيع أظهر أيضاً أن "التعاون مع التنظيمات الإرهابية لا يردعهم عن الإرهاب، بل على العكس، ينمّي قدراتهم التدميرية والعنيفة على شن هجمات إرهابية أخرى".

وشدّد على أن التعاون مع التنظيمات الإرهابية أتاح لها الفرصة والمعدات للتخطيط وشنّ مزيد من الهجمات الدموية.

وأكّد أن التنظيمات الإرهابية التي تحاول كسب الشرعية عن طريق الدعم الذي تتلقاه من قوى خارجية تبحث عن فرص لشن هجمات إرهابية جديدة.

وقال إن "داعمي هذا التنظيم الإرهابي (YPG/PKK) مسؤولون عن هذا الهجوم والهجمات المشابهة المحتملة مستقبلاً".

وجدّد رئيس دائرة الاتصال حزم تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد.

وقال إن "على الذين يحاولون شرعنة تنظيم YPG/PKK، أن يضعوا أنفسهم مكان ضحايا هذه الهجمات الإرهابية"، مضيفاً أن "الإرهاب ليس تهديداً يمكن الكيل معه بمكيالين".

والسبت وقع تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف سوقاً شعبية بمدينة تل أبيض الواقعة في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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