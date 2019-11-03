قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأحد، إن تركيا هي الدولة الأكثر تعرُّضاً لهجمات إرهابية بين الدول الأعضاء في الحلف.

ولفت ستولتنبرغ في تصريح أدلى به لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية، إلى أن العنف في الشمال السوري بدأ في التراجع، مما قد يجلب معه تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وتابع: "علينا أن نقبل بأن تركيا حليف مهمّ، فقد ساهمت بشكل كبير في الكفاح ضد داعش والقضاء على دولة الخلافة المزعومة التي كان التنظيم يطمح إلى تأسيسها، ولم تحتضن أي دولة حليفة في الناتو اللاجئين السوريين كما فعلت تركيا".

وأشار الأمين العامّ للناتو إلى أن تركيا استضافت 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري، وأنها الأكثر تعرُّضاً للهجمات الإرهابية بين الدول الأعضاء في الحلف.

كما أعرب عن ترحيبه بالمقترح الألماني بإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رعاية دولية، لافتاً إلى مسؤولية جميع دول العالم عن إنهاء العنف في سوريا.

وأردف: "اتخاذ قرار حول إرسال قوات إلى سوريا ليس بالأمر السهل، ومن المبكّر القول إن المقترح الألماني قابل للتنفيذ".