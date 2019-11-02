سياسة
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جاوش أوغلو: تفجير تل أبيض الإرهابي يظهر صوابية "نبع السلام"
قال وزير الخارجية التركي إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة تل أبيض السورية يظهر صوابية عملية نبع السلام. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه الممارسات الإرهابية لتنظيم "YPG/PKK".
جاوش أوغلو: تفجير تل أبيض الإرهابي يظهر صوابية "نبع السلام"
جاوش أوغلو قال إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة تل أبيض السورية يظهر صوابية عملية نبع السلام / AA
2 نوفمبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة تل أبيض السورية يظهر صوابية عملية نبع السلام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر السبت، تعليقاً على التفجير الذي نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي بسيارة مفخخة واستهدف سوقاً شعبية في تل أبيض، الواقعة ضمن المناطق المحررة بفضل نبع السلام، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 20.

وأضاف جاوش أوغلو: "فليكن تفجير تل أبيض الذي استهدف عشرات المدنيين عبرة لمن يحمي ويبرئ تنظيم YPG الإرهابي. هذا الهجوم الغادر أقوى مؤشر على أن عملية نبع السلام كانت صحيحة وفي محلها".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه الممارسات الإرهابية لتنظيم YPG/PKK.

وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية نبع السلام العسكرية من أجل انسحاب عناصر التنظيم الإرهابي، فإن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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