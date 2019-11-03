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وزير الداخلية التركي يقول إن تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش الإرهابي الأجانب، والعراق يدعو الدول الأجنبية لعدم التدخل في شؤونه.

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صويلو: تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش الأجانب

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت، إن بلاده "ليست فندقاً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مواطني الدول الأخرى"، ولفت إلى أن تركيا نقلت عناصر داعش الإرهابي الأجانب الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال عملية نبع السلام، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا. [TRT عربي]

وأكد أنه بعد احتجاز هؤلاء لفترة في تلك السجون، سيجري إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها، لافتاً إلى أن بعض الدول تتملّص من استلام مواطنيها المنتمين إلى داعش، عبر إسقاط الجنسية عنهم. [TRT عربي]

وأضاف صويلو أنه "لا يمكن قبول تجريد عناصر داعش من الجنسية، وإلقاء العبء على عاتق الآخرين فهذا تصرف لا مسؤول"، وأوضح أنه ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي داعش من الجنسية، فبريطانيا أيضاً تقوم بذلك، مضيفاً أن "الجميع يلجأ إلى أسهل السبل" بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه. [الأناضول]

العراق يدعو الدول الأجنبية لعدم التدخل بشؤونه

دعت وزارة الخارجية العراقية السبت في بيان، جميع الأطراف الأجنبية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدولة. [TRT عربي]

وأضافت أنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم واختيار حكومتهم، وعلى حقهم في حرية التعبير، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب". [الأناضول]

ويأتي موقف الحكومة العراقية بعد يومين من خطاب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي رفض فيه تدخل أطراف إقليمية أو دولية بالشأن العراقي أو مصادرة إرادة العراقيين. [TRT عربي]