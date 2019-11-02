أعلنت الخارجية الإيرانية السبت، إرسال النص الكامل لمقترح "مبادرة هرمز للسلام"، التي أطلقها الرئيس حسن روحاني إلى قادة دول الخليج والعراق.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية (ارنا) عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي.

واعتبر موسوي إرسال النص الكامل للمبادرة إلى قادة دول الخليج الست والعراق "يؤكد موقف إيران الجاد والأهمية التي توليها لدور الدول الاقليمية لترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبعث أيضاً، قريبا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. ونقل موسوي دعوته طهران لقادة دول الخليج والعراق إلى "تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذ المبادرة".

وطرحت طهران مبادرة "هرمز للسلام" من قبل روحاني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

وآنذاك أوضح روحاني أن هدف المبادرة "الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".

كما تهدف المبادرة إلى "التزام مبادئ الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم المساس بالحدود الدولية، وتسوية الخلافات سلمياً، وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، بخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وحذّرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل المنطقة غير آمنة"، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.

ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط، وتعد مسألة تأمين الملاحة فيه من أكثر المسائل حساسية بسبب مرور خُمس شحنات النفط المتداولة في العالم عبر هذا المضيق، في ظل توترات بين الدول المطلة عليه.