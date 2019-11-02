سياسة
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الرئيس اللبناني يحل "بعض العُقد" قبل بدء المشاورات لتشكيل الحكومة
قالت الرئاسة اللبنانية: إن الرئيس ميشال عون يعمل على حل بعض العُقد قبل بدء المشاورات لتشكيل الحكومة بعد استقالة سعد الحريري تحت وطأة احتجاجات شعبية.
الرئيس اللبناني يحل "بعض العُقد" قبل بدء المشاورات لتشكيل الحكومة
الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس ميشال عون يعمل على "حل بعض العقد" قبل أن تبدأ قريباً الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة  / Reuters
2 نوفمبر 2019

أعلنت الرئاسة اللبنانية السبت، أن الرئيس ميشال عون يعمل على "حل بعض العُقد" قبل أن تبدأ قريباً الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وتحت وطأة احتجاجات شعبية، أعلن سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقالة حكومته التي نالت الثقة النيابية في 15 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الرئاسة في بيان، أن عون يجري "الاتصالات الضرورية" قبل الاستشارات النيابية "لحل بعض العقد"، وأن موعد هذه الاستشارات سيكون قريباً.

وتابعت أن التحديات أمام الحكومة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف بتشكيل الحكومة.

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية مع كل الكتل النيابية والنواب المستقلين، قبل تسمية أي شخصية لتأليف الحكومة.

ويشهد لبنان منذ 17 من الشهر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل رموز السلطة الراهنة لا الحكومة فقط، وتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

وبدأت الاحتجاجات رفضاً لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعاً اقتصادياً متردياً، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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