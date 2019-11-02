سياسة
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الدفاع التركية: مقتل 13 مدنياً جرّاء تفجير إرهابي في تل أبيض السورية
قالت وزارة الدفاع التركية السبت، إن 13 مدنياً قتلوا فيما أصيب نحو 20 آخرين، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.
الدفاع التركية: مقتل 13 مدنياً جرّاء تفجير إرهابي في تل أبيض السورية
حمّلت وزارة الدفاع التركية إرهابيي YPG/PKK مسؤولية تنفيذ الانفجار الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة تل أبيض / AA
2 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، مقتل 13 مدنياً وإصابة نحو 20 آخرين، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.

وحمّلت الوزارة في بيان إرهابيي YPG/PKK مسؤولية تنفيذ الانفجار الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة تل أبيض.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين لم يتحملوا رؤية عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة "نبع الفرات" وفي مدينة تل أبيض، فقاموا باستهداف المدنيين.

وأدانت وزارة الدفاع بشدة التفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لتعليق عملية نبع السلام العسكرية، من أجل انسحاب تنظيم YPG/PKK الإرهابي، فإن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا، لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي YPG/PKK وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا وروسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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