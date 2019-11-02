سياسة
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انطلاق النسخة الـ38 لـ"معرض إسطنبول الدولي للكتاب"
تحت شعار "الجيل الخمسون في آدابنا" افتتحت الدورة الـ38 لـ"معرض إسطنبول الدولي للكتاب" المستمر حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من 10 دول.
انطلاق النسخة الـ38 لـ"معرض إسطنبول الدولي للكتاب"
يشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من 10 دول / AA
2 نوفمبر 2019

افتتح وزير السياحة والثقافة التركي محمد نوري أرصوي السبت، الدورة الـ38 لـ"معرض إسطنبول الدولي للكتاب".

ويقام المعرض في مركز "توياب" للمؤتمرات بمنطقة "كوجوك جكمجه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، تحت شعار "الجيل الخمسون في آدابنا".

ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من 10 دول بينها تركيا، وتتواصل فاعلياته حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وينظم المعرض بالتعاون بين شركة توياب للمعارض واتحاد الناشرين الأتراك، وترعاه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً عالمياً.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أوضح أرصوي أن مئات دور النشر تشارك في المعرض من مختلف الدول، بينها روسيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية شمال مقدونيا وإيران والمكسيك وجورجيا والأردن.

وأكد أن المعرض يضع بين يدي مئات آلاف القراء فرصة ثمينة للوصول إلى مختلف الكتب، ولقاء الكتاب والأدباء وممثلي دور النشر ووكالات حقوق الطبع والنشر القادمين من مختلف دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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