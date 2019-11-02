سياسة
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الصادرات التركية تتجاوز 16 مليار دولار في أكتوبر الماضي
كشفت وزارة التجارة التركية عن بلوغ قيمة صادرات البلاد 16 ملياراً و336 مليون دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت أن القيمة ازدادت بمقدار مليار و116 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول الماضي.
الصادرات التركية تتجاوز 16 مليار دولار في أكتوبر الماضي
وزيرة التجارة التركية كشفت عن تراجع عجز التجارة الخارجية خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري / AA
2 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة التجارة التركية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 16 ملياراً و336 مليون دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التجارة روخسار بكجان السبت، في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

وقالت بكجان إن قيمة الصادرات التركية خلال الشهر الماضي بلغت 16 ملياراً و336 مليون دولار وفق النظام التجاري العام.

وأوضحت أن القيمة ازدادت بمقدار مليار و116 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن قيمة الصادرات كانت بلغت 16 ملياراً و590 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبيّنت أن الصادرات التراكمية ازدادت بنسبة 2.1% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، وبلغت 148 ملياراً و842 مليون دولار.

وأكّدت أنه "تستمر الأرقام هذه والأداء الإيجابي لصادراتنا في منحنا الثقة باقتصادنا ومصدّرينا".

من جهة أخرى، قالت بكجان: إن واردات تركيا خلال الشهر الماضي ازدادت 10.8%، وبلغت 18 ملياراً و179 مليون دولار.

وحسب الوزيرة، فإن الواردات تراجعت 13.2% على صعيد الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، وبلغت 172 ملياراً و71 مليون دولار.

ولفتت إلى تراجع عجز التجارة الخارجية خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، 55.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة، 23 ملياراً و228 مليون دولار، متراجعاً من 52 ملياراً و347 مليوناً في الفترة نفسها من 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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