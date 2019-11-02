سياسة
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صويلو: تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش الأجانب
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت، إن بلاده "ليست فندقاً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مواطني الدول الأخرى"، مضيفاً أن تركيا نقلت عناصر داعش الأجانب الذين جرى ضبطهم خلال عملية نبع السلام إلى سجون في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.
صويلو: تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش الأجانب
صويلو: بعض الدول تتملّص من استلام مواطنيها المنتمين إلى داعش الإرهابي / AA
2 نوفمبر 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت، إن بلاده "ليست فندقاً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مواطني الدول الأخرى".

ولفت صويلو إلى أن تركيا نقلت عناصر داعش الإرهابي الأجانب الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال عملية نبع السلام، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأكد أنه بعد احتجاز هؤلاء لفترة في تلك السجون، سيجري إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها، لافتاً إلى أن بعض الدول تتملّص من استلام مواطنيها المنتمين إلى داعش، عبر إسقاط الجنسية عنهم.

وأضاف صويلو أنه "لا يمكن قبول تجريد عناصر داعش من الجنسية، وإلقاء العبء على عاتق الآخرين فهذا تصرف لا مسؤول".

وأوضح أنه ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي داعش من الجنسية، فبريطانيا أيضاً تقوم بذلك، مضيفاً أن "الجميع يلجأ إلى أسهل السبل" بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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