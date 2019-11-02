سياسة
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مفوضية حقوق الإنسان العراقية: اعتقال 120 متظاهراً جنوبي البلاد
المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، أكدت اعتقال 120 متظاهراً في محافظة ذي قار، عقب اشتباكات مع قوات الأمن.
مفوضية حقوق الإنسان العراقية: اعتقال 120 متظاهراً جنوبي البلاد
المتظاهرون يحاولون اقتحام مبنى المحافظة قبل أن تواجههم السلطات بالاعتقال                    / AP
2 نوفمبر 2019

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، السبت، اعتقال 120 متظاهراً في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إثر اشتباكات مع قوات الأمن.

جاء ذلك في بيان للمفوضية وهي جهة رسمية ترتبط بالبرلمان.

وذكر البيان أن "المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين قضاء النصر والشطرة في محافظة ذي قار، وأحرقوا إطارات السيارات".

وقد فرضت قوات الأمن حظر التجوال في قضاء الشطرة، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

ويشهد العراق موجة ثانية متصاعدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، خلّفت 250 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، وبعد استخدام السلطات العنف الشديد لفض التظاهرات طالب المحتجون بإسقاط الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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