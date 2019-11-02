سياسة
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تركيا بصدد ترحيل هولنديتين من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي
تعتزم مديرية الأمن التركي تسليم هولنديتين من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة لتنفيذ إجراءات ترحيلهما.
تركيا بصدد ترحيل هولنديتين من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي
تركيا تعتزم ترحيل مواطنتين هولنديتين من زوجات عناصر التنظيم الإرهابي داعش / AA
2 نوفمبر 2019

تعتزم السلطات الأمنية في تركيا تسليم المديرية العامة لإدارة الهجرة مواطنتين هولنديتين من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي، جرى توقيفهما عقب دخولهما الأراضي التركية من سوريا بطريقة غير قانونية، وذلك لاتخاذ إجراءات ترحيلهما.

ووفق مصادر لوكالة الأناضول فإن كلاً من كوثر. س وفاطمة. هـ، تعرفتا من هولندا عام 2013 إلى اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي عبر الإنترنت، وجاءتا إلى تركيا ومنها إلى سوريا للزواج منهما، وبعد ذلك قُتل أحد الزوجين جراء هجوم بقذيفة هاون، والآخر في حادث سير.

وأوضحت المصادر أن كوثر وفاطمة عبرتا إلى سوريا بطريقة غير قانونية باستخدام قضاء ريحانلي التابع لولاية هاطاي جنوبي تركيا، والمتاخمة للحدود السورية.

كوثر وفاطمة، أرادتا في وقت لاحق العودة إلى هولندا مع أطفالهن، وتقدمتا بطلب إلى السفارة الهولندية لدى أنقرة، بعد الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية بمساعدة أقاربهن.

السفارة الهولندية تواصلت مع السلطات التركية، لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة من توقيف السيدتين.

وأكّدت المصادر أن مديرية الأمن ستقوم بتسليمهما إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيلهما.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام هولندية أن حكومة البلاد بدأت إجراءات لتجريد، فاطمة. هـ، من الجنسية لعرقلة عودتها إلى هولندا، فيما يظهر أن الحكومة الهولندية لا تبدي ترحيباً بعودة مواطنيها المنتمين لـتنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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