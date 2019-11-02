أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، مقتل جنديين سعوديين على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وذكرت الوكالة هويتهما، وهما الرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي من القوات البرية.

وقالت الوكالة إنهما "استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان"، المتاخم للحدود اليمنية السعودية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل الجنديين، لكن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة الجماعة في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.