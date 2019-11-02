سياسة
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ارتفاع قتلى هجوم إرهابي في مالي إلى 53 جندياً ومدنياً واحداً
قال الجيش المالي في بيان، إن "هجوماً إرهابياً" استهدف موقعاً عسكرياً في انديليمان في منطقة ميناكا. وصرّح المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام يايا سنغاري، العثور على جثث 53 جندياً ومدنياً واحداً في الموقع العسكري.
ارتفاع قتلى هجوم إرهابي في مالي إلى 53 جندياً ومدنياً واحداً
صورة أرشيفية لهجوم سابق في باماكو / AFP
2 نوفمبر 2019

ارتفع عدد الجنود الماليين الذين قُتلوا جراء هجوم إرهابي استهدف، الجمعة، موقعاً عسكرياً في انديليمان شمالي البلاد، إلى 53 قتيلاً وفق ما أفاد الجيش.

وقال الجيش في بيان، إن "هجوماً إرهابياً" استهدف موقعاً عسكرياً في انديليمان في منطقة ميناكا.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة المالية، وزير الإعلام يايا سنغاري، العثور على جثث 53 جندياً ومدنياً واحداً في الموقع العسكري.

وقال سنغاري إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 10 أشخاص وتضرر كمية كبيرة من الذخائر.

ودعت الحكومة المواطنين إلى العمل على تحقيق الوحدة والتعاون على خلفية الهجوم.

ويأتي الهجوم الإرهابي الأخير بعد نحو شهر من مقتل 40 جندياً في هجومين، 30 سبتمبر/أيلول، وآخر مطلع أكتوبر/تشرين الأول، قرب الحدود مع دولة بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، حيث أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية.

وتشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي، منذ العام 2002، صراعات انفصالية وهجمات إرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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