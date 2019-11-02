سياسة
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البيت الأبيض: تقدُّم هائل في المفاوضات التجارية مع الصين
صرح المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي بأن المفاوضات التجارية مع الصين "أحرزت تقدماً هائلاً، لكن لم تنتهِ بعد".
البيت الأبيض: تقدُّم هائل في المفاوضات التجارية مع الصين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أثناء المفاوضات / AP
2 نوفمبر 2019

أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، الجمعة، لاري كودلو أن المفاوضات مع الصين، حول اتفاق تجاري جزئي سبق أن أشار إليه دونالد ترمب، "أحرزت تقدماً هائلاً، لكن لم تنتهِ بعد".

على الجانب الآخر، أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن "المباحثات تتقدّم".

وقد عبّر الرئيس الأمريكي عدة مرات، عن أمله في توقيع اتفاق سريع مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

ويشمل اتفاق المرحلة الأولى، حسب تفاصيل محدودة كشفها ترمب، شراء منتجات زراعية بقيمة تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار سنوياً، مقابل تراجع ترمب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وهي العقوبات التي كان من المفترض تطبيقها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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