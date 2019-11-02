أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، الجمعة، لاري كودلو أن المفاوضات مع الصين، حول اتفاق تجاري جزئي سبق أن أشار إليه دونالد ترمب، "أحرزت تقدماً هائلاً، لكن لم تنتهِ بعد".

على الجانب الآخر، أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن "المباحثات تتقدّم".

وقد عبّر الرئيس الأمريكي عدة مرات، عن أمله في توقيع اتفاق سريع مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

ويشمل اتفاق المرحلة الأولى، حسب تفاصيل محدودة كشفها ترمب، شراء منتجات زراعية بقيمة تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار سنوياً، مقابل تراجع ترمب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وهي العقوبات التي كان من المفترض تطبيقها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.