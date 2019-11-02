على الرغم من الهدوء الحذر الذي كان يشوب قطاع غزة وحدوده خلال الأسابيع الماضية إلا أن القمع الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة العودة الأسبوعية السلمية بدده من جديد، ما أدى إلى اندلاع تصعيد آخر.

وقمع جيش الاحتلال، الجمعة، المشاركين في مسيرات العودة التي تطالب بكسر الحصار المفروض على القطاع ما أدى إلى إصابة العشرات، في المقابل أطلقت فصائل فلسطينية قذائف على بلدات إسرائيلية قريبة من حدود غزة، ما أدى إلى التسبب بأضرار مادية فحسب.

وفي ساعات متأخرة من مساء الجمعة وفجر السبت قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية ومواقع مدنية أخرى ما أدى إلى مقتل مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو عشر قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، صدّت منظومة القبة الحديدية الدفاعية عدداً منها، بينما أصاب أحدها منزلاً في بلدة سديروت ما أدى لوقوع أضرار مادية فحسب.

تصعيد مستمر

التصعيد في قطاع غزة مستمر ولم يهدأ منذ عدة سنوات، خاصة في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على محاصرة القطاع، والتضييق على سكانه.

وتتوسط أطراف قطرية ومصرية مع اندلاع كل تصعيد لاحتواء المشهد، لكن سرعان ما يخرق الاحتلال التهدئة ما يؤدي إلى تفجر الأوضاع.

وقالت حركة حماس في تعقيبها على التصعيد الأخير إن "قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة؛ هو استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء".

وحمّل الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات القصف وتداعياته، مشيراً إلى أن "حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب".

وقال برهوم إن "قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".

وأشار إلى أن أحداً لن يسمح " للعدو باستباحة غزة ودماء أهلها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية".

قصف عشوائي

في المقابل، تقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ينسب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لحركة الجهاد الإسلامي، لكنه على الرغم من ذلك يقصف مواقع تابعة لحركة حماس أيضاً.

وتشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس هي المسؤول عن أي تطورات في غزة، ذلك أنها تمسك بزمام الأمور في القطاع.

في السياق ذاته، تقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك جدلاً في الجيش حول هذه التطورات؛ ففي الوقت الذي تُحّمل فيه إسرائيل الجهاد الإسلامي المسؤولية فإنها تُصعّد ضد حماس، بينما ترى بعض الأوساط أن التصعيد يجب أن يتركز على الجهاد لتجنب وقوع أي تصعيد واسع، في حين تدرك قيادات الجيش أن أي تصعيد ضد أي تنظيم سيقود في نهاية المطاف إلى تصعيد أوسع تشارك فيه التنظيمات كافة.

وكنتيجة حتمية بعد كل تصعيد إسرائيلي، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة، كما دمرت مواقع وممتلكات للمواطنين.

وقصفت طائرات حربية من نوع F-16 بعدة صواريخ مواقع شرق وغرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة لها وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع في محافظة الوسطى، بخاصة غرب مدينة دير البلح، إضافةً إلى قصف مواقع في مدينة خان يونس جنوب القطاع وغرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أوقع دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذائف محلية من غزة على المستوطنات المتاخمة للقطاع، حسب الوكالة.

مشهد إسرائيلي مرتبك

يأتي التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة في ظل حالة إرباك تصيب المشهد السياسي في تل أبيب في ظل تعثر جهود تشكيل حكومة للمرة الثانية على التوالي، وبعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي ما دفع الرئيس الإسرائيلي لمنح أكبر منافسيه بيني غانتس فرصة تشكيل الحكومة التي ما زالت متعثرة.

وتشير أوساط إسرائيلية إلى أن المشهد يتجه صوب الدعوة لانتخابات ثالثة ما من شأنه أن يزيد الموقف تعقيداً.

ويرى محللون إسرائيليون أن نتنياهو قد يتجه إلى تصعيد في غزة أو لبنان للخروج من مأزق الانتخابات وإطالة فترة حكمه؛ كي يتسنى له انتهاز فرصة أكبر لحشد الدعم في الانتخابات القادمة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت بعد انتهاء جولة الانتخابات الأخيرة في إسرائيل والتي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن نتنياهو كان بصدد شن حرب واسعة النطاق على غزة قبيل الانتخابات وأنه حشد الدعم المناسب لهذه الحرب.

وتسبب كشف يديعوت في انتقادات كبيرة لنتنياهو الذي اتُّهم أنه يسعى للتصعيد العسكري للهروب من مأزقه السياسي.