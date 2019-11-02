سياسة
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وزير الطاقة الأمريكي يرفض الإدلاء بشهادته في إطار التحقيق مع ترمب
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، يرفض الإدلاء بشهادته في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة الرئيس دونالد ترمب حول إساءة استخدام سلطته، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية.
وزير الطاقة الأمريكي يرفض الإدلاء بشهادته في إطار التحقيق مع ترمب
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يرفض الاستجابة للتحقيق مع ترمب  / AP
2 نوفمبر 2019

كشفت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، أن وزير الطاقة ريك بيري سيرفض الإدلاء بشهادته في التحقيق الذي يهدف لمساءلة الرئيس دونالد ترمب.

يأتي رفض بيري في سياق تعسف إدارة ترمب في التعاون مع تحقيق يسير بوتيرة سريعة داخل مجلس النواب، وذلك بعد أن لعب بيري دوراً محورياً في الجدل المثار بشأن أوكرانيا.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ترمب أن بيري استقال من الحكومة وسيترك منصبه نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيق يتعلق بمكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز، وطلب خلالها ترمب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي التحقيق مع نجل منافسه الأبرز جون بايدن في قضايا فساد، بهدف الإطاحة به قبل الانتخابات.

وبعد وصول دلائل إلى مجلس النواب، اتهم الديمقراطيون ترمب باستغلال سلطته ومحاولة الضغط على حليف أمريكي للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة، بما يصب في مصلحة ترمب، وفُتح تحقيق يهدف إلى مساءلة ترمب وإقالته من منصبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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