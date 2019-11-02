سياسة
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قتيل وجريحان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
أدت غارات إسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرَين وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
قتيل وجريحان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
قتيل وجريحان في غارات إسرائيلية على غزة / AFP
2 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر السبت، عن مقتل فلسطيني، وإصابة اثنين آخرين بجراح، بين خطيرة ومتوسطة، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب إن أحمد محمد الشحري، 27 عاماً، قُتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على منطقة تقع غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أُصيب في الغارة ذاتها، فلسطينيان اثنان، وُصفت جراحهما بين المتوسطة والخطيرة، وأُدخلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أن 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحاً أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها. وعلى صعيد قطاع غزة، لم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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