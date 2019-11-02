سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
وزارة الدفاع التركية: الدورية المشتركة أجرت عملياتها باستخدام 8 مدرعات وطائرة بدون طيار / AA
2 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أول دورية برية تركية روسية تنهي مهامها في المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومظاهرات جديدة في الجزائر بالتزامن مع ذكرى ثورة التحرير.

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الدوريات التركية الروسية.. انتهاء أولى المهام

قالت وزارة الدفاع التركية: إن الدورية البرية المشتركة الأولى بين القوات التركية والروسية في شرق الفرات استكملت مهامها الجمعة، في إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة في سوريا. [TRT عربي]

وأضافت الوزارة أن الدورية أجرت عملياتها شرق منطقة عملية "نبع السلام"، ونفذتها باستخدام 8 مدرعات وطائرة بدون طيار. [TRT عربي]

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب البند الخامس من الاتفاق التركي الروسي المبرم يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وينصّ اتفاقان اشتركت فيهما الولايات المتحدة وروسيا مع تركيا، على انسحاب التنظيمات الإرهابية إلى مسافة 30 كيلومتراً أو نحو 19 ميلاً من الحدود السورية-التركية. [الأناضول]

    الجزائر.. جمعة احتجاجات بالتزامن مع ذكرى ثورة التحرير

      عاشت الجزائر الجمعة، مظاهرات شعبية واحتفالات رسمية بعد تزامن الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، مع الجمعة الـ37 للحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام في البلاد. [TRT عربي]

      وتظاهر الآلاف في عدة مدن جزائرية وفي مقدمتها العاصمة، استجابة لدعوات أطلقت منذ أيام لجعل هذا اليوم التاريخي محطة لتجديد مطالب الحراك الذي انطلق قبل أشهر من أجل تغيير النظام. [الأناضول]

      وكانت ساحة البريد المركزي وشوارع وسط العاصمة مسرحاً لمظاهرات ليلية غير مسبوقة تواصلت صبيحة الجمعة، وكانت شعاراتها تلتقي حول رفض إشراف رموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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