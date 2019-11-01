قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن الولايات المتحدة تعرف هوية زعيم تنظيم داعش الإرهابي الجديد، الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد أن قتلته قوات أمريكية خاصة.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة، أن "لدى داعش قائداً جديداً. نعرف بالضبط من هو!"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وكان أبو حمزة القرشي المتحدث الجديد باسم داعش الإرهابي، اعترف في تسجيل صوتي الخميس، بمقتل زعيم التنظيم الإرهابي، معلناً اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية، خليفة للبغدادي في زعامة التنظيم.

وحذر المتحدث الجديد باسم داعش الولايات المتحدة من أن التنظيم الإرهابي "مستمر ويتمدد"، على حد وصفه، على الرغم من مقتل البغدادي.

وأعلن التنظيم اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لقيادته خلفاً للبغدادي، وأبو حمزة القرشي متحدثاً باسمه.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمالي غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.