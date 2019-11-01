سياسة
3 دقيقة قراءة
استمرار المظاهرات الأسبوعية في الجزائر بالتزامن مع ذكرى ثورة التحرير
شهدت الجزائر الجمعة، مظاهرات شعبية واحتفالات بعد تزامن الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، مع الجمعة الـ37 للحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام في البلاد.
استمرار المظاهرات الأسبوعية في الجزائر بالتزامن مع ذكرى ثورة التحرير
تظاهر الآلاف في عدة مدن جزائرية وفي مقدمتها العاصمة، استجابة لدعوات أطلقت منذ أيام لجعل هذا اليوم التاريخي محطة لتجديد مطالب الحراك / AFP
1 نوفمبر 2019

عاشت الجزائر الجمعة، مظاهرات شعبية واحتفالات رسمية بعد تزامن الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، مع الجمعة الـ37 للحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام في البلاد.

وتظاهر الآلاف في عدة مدن جزائرية وفي مقدمتها العاصمة، استجابة لدعوات أطلقت منذ أيام لجعل هذا اليوم التاريخي محطة لتجديد مطالب الحراك الذي انطلق قبل أشهر من أجل تغيير النظام.

وكانت مظاهرات العاصمة الأبرز بأعداد فاقت ما جرى تسجيله خلال جُمع الحراك الأخيرة، وبدأت مبكراً ليلة الخميس/الجمعة، إذ نزل مئات الشباب إلى شوارعها لتتواصل اليوم بأعداد أكبر، حسب وكالة الأناضول.

وكانت ساحة البريد المركزي وشوارع وسط العاصمة مسرحاً لمظاهرات ليلية غير مسبوقة، تواصلت صبيحة الجمعة، وكانت شعاراتها تلتقي في رفض إشراف رموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد صلاة الجمعة توافد المتظاهرون كما جرت العادة من مختلف أحياء العاصمة وحتى من مدن أخرى نحو الساحات وشوارع وسط العاصمة، وسط هتافات تطالب بالتغيير والوفاء لتضحيات قادة الثورة التحريرية الذين رفعت صورهم بكثرة في المسيرات.

ورفعت شعارات مثل "أول نوفمبر.. مشعل الحرية" و"الشعب يريد الاستقلال" و"لا انتخابات بإشراف العصابات" و"جمعة.. الوفاء لرسالة الشهداء".

من جهة أخرى، قام الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، صبيحة الجمعة، بالترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير في مقبرة الشهداء بالعاصمة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومساء الخميس، وجه بن صالح خطاباً دعا فيه للتجند من أجل إنجاح انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الثاني المقبل، محذراً من أن الدولة ستتصدى لما سمّاها "المناورات"، التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلتها.

وأكد أن الحق في التظاهر مضمون لكن "لا يحق لأي كان التذرع به لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع".

وانطلق سباق انتخابات الرئاسة التي ترشحت لها 22 شخصية، ينتظر أن تعلن سلطة الانتخابات، خلال ساعات عن القائمة الأولية المعنية بالسباق بعد دراسة ملفاتهم قبل البت النهائي فيها من قبل المجلس الدستوري.

وخلال الأسابيع الأخيرة تتعالى أصوات سياسيين معارضين وجانب من الحراك الشعبي تطالب بتأجيل الانتخابات، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وسط دعوات للتظاهر ضده.

والأربعاء، رد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح على هذه الدعوات بالتأكيد أن الانتخابات ستجرى في وقتها لـ"إفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي" في إشارة إلى أتباع الرئيس السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us