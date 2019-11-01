خاض مسلحون تابعون للمعارضة السورية الجمعة، اشتباكات عنيفة مع النظام السوري في ريف اللاذقية، وسط أنباء عن تحقيقهم تقدماً أمام قوات النظام.

وقالت حسابات تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المسلحين سيطروا على مناطق وصفتها بـ"الاستراتيجية" منها تلتا البلوط ورشو ونقطتا الملك وبيت العضم في ريف اللاذقية شرقاً.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات عنيفة يخوضها مسلحون مع عناصر النظام السوري وسط قصف مدفعي وغارات جوية.

من جهتها، قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن المسلحين شنوا صباح الجمعة هجوماً على مواقع النظام السوري في جبل الأكراد بريق اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأوضحت الوكالة أن "المسلحين شنوا هجوماً عنيفاً مستغلين الأحوال الجوية"، لافتة إلى أن "الجيش السوري اضطر للانسحاب من مواقع دفاعية وتحصن بمواقع أكثر دفاعية".