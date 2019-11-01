سياسة
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روسيا تُتِمّ إمداد تركيا بمنظومات S-400 قبل الموعد المحدد
قال مدير عامّ شركة روس أوبورون إكسبورت، إن روسيا انتهت من عملية إمداد تركيا بمنظومات S-400 الصاروخية قبل الموعد المتفق عليه بين الجانبين.
روسيا تُتِمّ إمداد تركيا بمنظومات S-400 قبل الموعد المحدد
روسيا تُتِمّ إمداد تركيا بمنظومات S-400 قبل الموعد المحدد / Reuters
1 نوفمبر 2019

قال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة روس أوبورون إكسبورت، إن روسيا أنهت عملية إمداد تركيا بمنظومات S-400 الصاروخية قبل الموعد المتفق عليه مع الجانب التركي.

وأضاف مخييف في مؤتمر صحفي الجمعة، أن شركته تعمل على تعزيز صورتها من خلال شريك موثوق به ومرن وذي كفاءة عالية، لمواجهة ضغوط المنافسين الآخرين.

وأشار إلى أن شركته استطاعت تسليم تركيا جميع مكونات نظام الدفاع الجوي S-400 قبل الموعد المحدد.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400، التي تعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم.

وبعدها بأيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35" بسبب شرائها منظومة "S-400".

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات "F-35"، إذا حصلت على منظومة "S-400" من روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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