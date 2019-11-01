سياسة
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"قبة إسطنبول".. بيت مهجور بالمدينة التاريخية يتحول إلى قبلة لعشاق التصوير
بين شوارع وأزقة ضيقة تتميز بها منطقة بيازيد بمدينة إسطنبول التركية استطاع منزل مهجور أن يتحول إلى واجهة لجذب المئات من محبي التقاط الصور لما يتمتع به من إطلالة مميزة جعلته يكتسب اسم "قبة إسطنبول".
"قبة إسطنبول".. بيت مهجور بالمدينة التاريخية يتحول إلى قبلة لعشاق التصوير
يرى الزوار أن سبب الاهتمام والإقبال الكبيرين على المكان يعود إلى جمال جميع الصور الملتقطة على سطحه / AA
1 نوفمبر 2019

بسطحه العالي وخلفيته الساحرة، وطيور النورس التي تحلق فوقه بكثرة، يجذب سطح بيت "قبة إسطنبول" القديم وغير المأهول في حي بيازيد بمدينة إسطنبول التاريخية، الكثير من الزوار، الذين يسعون لالتقاط صور لأنفسهم بصحبة طيور النورس وسط الأجواء العثمانية العتيقة، لواحد من أشهر أحياء منطقة الفاتح في وسط المدينة.

وبين شوارع وأزقة ضيقة، حيث يوجد المنزل المهجور، قام مالكه العجوز بترميمه وجعل من سطحه مكاناً مفضلاً لعشاق التصوير الذين ينشرون صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدخل السائحون إلى البيت بمقابل مادي، ويساعد القائمون على المكان الزوار في التقاط صور جميلة حيث يتم جذب طيور النورس إلى خلفية الصورة عبر إلقاء الطعام لها.

ومن خلال مشاركة صورهم التي التقطوها في المكان على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرب الزوّار عن إعجابهم بالجمال الطبيعي لمنطقة إمينونو التي يطل عليها سطح البيت، كما يبدون إعجابهم الأكبر بالجلسة التي تعبّر عن عراقة العهد العثماني.

ونشرت وكالة الأناضول صوراً جويّة للمكان، حيث تتواجد العشرات من الطيور بجوار سطح البيت الذي يزوره أيضا العشرات من السائحين العرب لالتقاط صور لهم هناك.

ويحاول المصورون منح الصور التي يلتقطوها في المكان لزبائنهم لمسات فنية تزيدها جمالا، لا سيما الأزواج الجدد الذين يفضل بعضهم حمل مظلات أو آلة الكمان الموسيقية خلال التصوير ما يضفي رونقا خاصا على الصور.

ويرى الزوار أن سبب الاهتمام والإقبال الكبيرين على المكان، يعود إلى جمال جميع الصور الملتقطة على سطحه، حيث يقوم العشرات يومياً بنشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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