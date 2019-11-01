سياسة
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الرئاسة التركية: محاولات ثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب باطلة
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة له على موقع تويتر، إن أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، باطلة ولاغية، وذلك تعليقاً على تبنِّي مجلس النواب الأمريكي قرارين ضدّ تركيا.
الرئاسة التركية: محاولات ثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب باطلة
 رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب باطلة ولاغية / AA
1 نوفمبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، باطلة ولاغية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه في موقع تويتر، حول تبنِّي مجلس النواب الأمريكي قرارين ضد تركيا.

وشدد ألطون على أن إثم الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع حليف في الناتو، تركيا، يقع على عاتق ذوي الشراكة مع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "كما أكد رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، فإن أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب باطلة ولاغية".

وأكّد رئيس دائرة الاتصال أن تركيا حازمة في موضوع مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن تركيا تواصل نضالها لتوفير الأمن لشعبها وللناس في جميع أنحاء العالم.

والثلاثاء الماضي تبنى مجلس النواب الأمريكي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينصّ على فرض عقوبات ضدّ تركيا بذريعة تنفيذها عملية نبع السلام ضدّ الإرهاب شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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