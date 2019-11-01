سياسة
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عدن تتلقى شحنة لقاحات ضدّ شلل الأطفال للمرة الأولى
وصلت إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، شحنة لقاحات مقدرة بـ3 ملايين و191 ألف جرعة لقاح ضدّ مرض شلل الأطفال، ضمن البرامج التي تنفّذها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
عدن تتلقى شحنة لقاحات ضدّ شلل الأطفال للمرة الأولى
أدى الصراع الممتد منذ 5 أعوام في اليمن إلى تدمير النظام الصحي في البلاد، بما فيه البرنامج الوطني للتحصين الذي يعمل على حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها / AA
1 نوفمبر 2019

وصلت إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، الجمعة، لقاحات ضدّ مرض شلل الأطفال ضمن البرامج التي تنفذها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بتمويل من البنك الدولي.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية علي الوليدي، إن شحنة اللقاحات المقدرة بـ3 ملايين و191 ألف جرعة لقاح ضدّ مرض شلل الأطفال وصلت الخميس إلى عدن، قادمة من العاصمة الكينية نيروبي مروراً بدولة جيبوتي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، أن وصول هذه الشحنة يأتي ضمن الجهود التي بذلتها وزارة الصحة اليمنية بالتعاون مع منظمتي الطفولة "اليونيسف" والصحة العالمية، بتمويل من البنك الدولي.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تصل فيها اللقاحات الخاصة بمرض شلل الأطفال إلى عدن مباشرة، بعد أن ظلّت لفترة طويلة تصل إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقال موظف في اليونيسف، فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل إليه التصريح لوسائل الإعلام، إن اللقاحات التي وصلت إلى عدن مخصَّصة للحملة الوطنية لشلل الأطفال، ضمن البرامج التي تنفذها اليونيسف، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وتمويل البنك الدولي. ووفقاً للمصدر ذاته فإن من المقرر أن تبدأ الحملة الوطنية في الشهر الأخير من العام الحالي 2019، بالتنسيق مع وزارة الصحة في عموم المحافظات اليمنية.

وأدَّى الصراع الممتد منذ 5 أعوام في اليمن إلى تدمير النظام الصحي في البلاد، بما فيه البرنامج الوطني للتحصين الذي يعمل على حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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