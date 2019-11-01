سياسة
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"الدفاع" التركية: وفد عسكري روسي ثانٍ يصل إلى أنقرة قريباً
تترقب تركيا وصول وفد عسكري روسي ثانٍ إلى العاصمة أنقرة، للتباحث حول الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
"الدفاع" التركية: وفد عسكري روسي ثانٍ يصل إلى أنقرة قريباً
بدأت الدوريات الروسية-التركية في شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة الآمنة / AFP
1 نوفمبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إن من المرتقب وصول وفد عسكري روسي ثانٍ إلى أنقرة، في إطار تفاهم سوتشي حول سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الوفدين التركي والروسي سيبحثان الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الوفد العسكري الروسي الأول عقد مباحثاته الاثنين والثلاثاء مع الجانب التركي الماضي.

من جهته بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، المستجدات في سوريا، وذكرت القوات المسلحة التركية على صفحتها على توتير، أن مباحثات الجانبين جرت في اتصال هاتفي وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة على الحدود السورية-التركية.

وتوصلت أنقرة وموسكو في مدينة سوتشي الروسية إلى تفاهم يقضي بانسحاب تنظيم PKK/YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر علقت تركيا العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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