قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، الجمعة، إن القوات الجوية لجماعته، أسقطت طائرة "تجسسية" أمريكية الصنع، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، أوضح فيها أن الطائرة من نوع "سكان إيغل" أُسقطت أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود مع السعودية على حد قوله.

ومن جهته أعلن محافظ سقطرى رمزي محروس، عن انتهاء المهلة المحددة لعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً للانسحاب، مهدداً بالتعامل بحزم خلال الساعات المقبلة.

وقبل يومين، هاجم مسلحون من المجلس الانتقالي مدخل مقر السلطة المحلية في محافظة سقطرى ونصبوا خياماً أمام بوابة مبنى المحافظة وأمام مقر البنك المركزي، وقطعوا الطرق الرئيسية واعتدوا على مواطنين. واعتبرت الحكومة اليمنية أن هذا الهجوم يمثل انقلاباً على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث يطالب مسلحو المجلس الانتقالي بإقالة المحافظ.