وقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 شخصاً في عملية أمنية ضدّ تنظيم داعش الإرهابي بينهم أحد المساعدين الخاصّين لزعيم التنظيم المقتول أبو بكر البغدادي، وقياديان آخران.

جاء ذلك خلال حملة مداهمات الجمعة بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث وُقف 11 مشتبهاً به، بينهم 3 نساء.

وتَبيَّن أن بين الموقوفين أحد المشرفين الخاصِّين على خدمة البغدادي وقياديَّين آخرَين.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب مقتل البغدادي الأحد الماضي، في عملية خاصَّة نفَّذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.