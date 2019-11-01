سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا توقف مساعداً للبغدادي بين 11 شخصاً في عملية ضدّ داعش الإرهابي
جرى توقيف 11 مشتبهاً بهم، بينهم 3 نساء وأحد المشرفين الخاصين على خدمة البغدادي وقياديَّيْن آخرَين، خلال حملة مداهمات شنّتها فرق مكافحة الإرهاب التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بولاية تشانقري شمالي تركيا.
تركيا توقف مساعداً للبغدادي بين 11 شخصاً في عملية ضدّ داعش الإرهابي
توقيف 11 شخصاً بينهم مساعد البغدادي بعملية ضد داعش الإرهابي في تركيا  / AA
1 نوفمبر 2019

وقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 شخصاً في عملية أمنية ضدّ تنظيم داعش الإرهابي بينهم أحد المساعدين الخاصّين لزعيم التنظيم المقتول أبو بكر البغدادي، وقياديان آخران.

جاء ذلك خلال حملة مداهمات الجمعة بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث وُقف 11 مشتبهاً به، بينهم 3 نساء.

وتَبيَّن أن بين الموقوفين أحد المشرفين الخاصِّين على خدمة البغدادي وقياديَّين آخرَين.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب مقتل البغدادي الأحد الماضي، في عملية خاصَّة نفَّذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us