سياسة
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كوريا الشمالية تنفذ تجربة ثالثة لقاذفة صواريخ جديدة
أجرت كوريا الشمالية الجمعة، تجربة ثالثة لقاذفة صواريخ جديدة تقول إنها توسع من قدرتها على تدمير أهداف العدو في هجمات مفاجئة، وذلك بعد استياء كبار المسؤولين بسبب بطء وتيرة المفاوضات النووية مع واشنطن.
كوريا الشمالية تنفذ تجربة ثالثة لقاذفة صواريخ جديدة
كوريا الشمالية تطلق تجربة ثالثة لقاذفة صواريخ جديدة (أرشيفية) / Getty Images
1 نوفمبر 2019

أجرت كوريا الشمالية، الجمعة، تجربة ثالثة لقاذفة صواريخ متعددة وجديدة، تقول إنها توسع قدرتها على تدمير أهداف العدو في هجمات مفاجئة.

ومددت عمليات الإطلاق الأخيرة سلسلة طويلة من عروض الأسلحة من كوريا الشمالية، والتي تواصل توظيف الجمود في المفاوضات النووية من أجل تعزيز قدراتها العسكرية مع الضغط على واشنطن لتقديم تنازلات.

وتواصل كوريا الشمالية تصعيد عروض الأسلحة قبل الموعد النهائي الذي حدده الزعيم كيم جونغ أون للولايات المتحدة لتقديم شروط مقبولة للطرفين، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين توتراً بسبب خلافات حول تبادل خطوات تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

وجاء إطلاق الخميس بعد تصريحات استياء من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بسبب بطء وتيرة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ومطالبتهم واشنطن بتخفيف العقوبات المشددة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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