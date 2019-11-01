سياسة
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الإدارة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران
أعلنت الإدارة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الإنشاءات في إيران، وتجارة بعض الموادّ الهامة التي تُستخدم في المجالات العسكرية، قائلة إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي يُعَدّ تنظيماً إرهابياً أجنبياً".
الإدارة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران
الولايات المتحدة تواصل تشديد نظام العقوبات على طهران / Reuters
1 نوفمبر 2019

شدّد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن بلاده ستواصل تشديد نظام العقوبات المفروض على طهران، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاع الإنشاءات في إيران، وتجارة بعض الموادّ التي تُستخدم في المجالات العسكرية.

وقال الوزير إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي أجنبي.

وفي قرار ثانٍ حدّد بومبيو أربع مواد استراتيجية تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية، مما يُخضِع التجارة فيها للعقوبات.

بدورها قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنه "سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة موادَّ استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".

والأربعاء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ودول الخليج الست، أدرجت 22 كياناً وستة أشخاص على قائمة الإرهاب، بتهمة دعم كل من "الحرس الثوري" الإيراني وجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى "مجموعة العمل المالي الدولية"، على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب "استمرار طهران في تمويل الإرهاب".

ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرّها في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول خليجية، بخاصة السعودية، إيران بالعمل على تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم علاقات حسن الجوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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