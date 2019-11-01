سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
أعلن تنظيم داعش الإرهابي الخميس، مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري / Getty Images
1 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

داعش الإرهابي يعترف بمقتل البغدادي ويعلن خليفته، ومجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يسمح ببدء إجراءات عزل ترمب.

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داعش الإرهابي يعترف بمقتل البغدادي ويعلن خليفته

أعلن تنظيم داعش الإرهابي الخميس، مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري، واختار التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لقيادته خلفاً للبغدادي، وأبو حمزة القرشي متحدثاً باسم التنظيم. [TRT عربي]

والأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق. [الأناضول]

النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يسمح ببدء إجراءات عزل ترمب

صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس، لصالح قرار يسمح رسمياً ببدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وحسب شبكة CNN وافق على القرار 232 عضواً مقابل رفض 169 عضواً، ويهدف القرار إلى تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق في مساءلة ترمب وعزله من منصبه، من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية. [TRT عربي]

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من أن التصويت الذي يجريه مجلس النواب لإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات مساءلته وعزله، "يضر بسوق الأوراق المالية الأمريكية"، موضحاً أن ما سماه "خدعة المساءلة" تلحق الضرر بالبورصة الأمريكية، مضيفاً: "الديمقراطيون لا يكترثون". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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