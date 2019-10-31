سياسة
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النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يسمح ببدء إجراءات عزل ترمب
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، من أن التصويت الذي يجريه مجلس النواب على إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات مساءلته وعزله، يضر بسوق الأوراق المالية الأمريكية.
النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يسمح ببدء إجراءات عزل ترمب
حذر الرئيس الأمريكي من أن التصويت الذي يجريه مجلس النواب لمساءلته وعزله يضر بسوق الأوراق المالية الأمريكية / AA
31 أكتوبر 2019

صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس، لصالح قرار يسمح رسمياً ببدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحسب شبكة CNN وافق على القرار 232 عضواً مقابل رفض 169 عضواً.

ويهدف القرار إلى تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق في مساءلة ترمب وعزله من منصبه، من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من أن التصويت الذي يجريه مجلس النواب على إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات مساءلته وعزله، "يضر بسوق الأوراق المالية الأمريكية".

وأوضح ترمب في تغريدة أن ما سماها "خدعة المساءلة" تلحق الضرر بالبورصة الأمريكية، مضيفاً "الديمقراطيون لا يكترثون".

والشهر الماضي، بدأ مجلس النواب تحقيقاً رسمياً بهدف عزل ترمب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بمنافسه المحتمل جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020.

وكان البيت الأبيض كشف فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترمب ضغط على الرئيس الأوكراني مراراً لإجراء تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، هدد حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تجرِ إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

ونفى ترمب في أكثر من مناسبة، ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مشدداً على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".

ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترمب بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يجري تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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