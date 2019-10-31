أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المناطق الآمنة التي أنشأتها بلاده في سوريا "هي الأكثر سلاماً" مقارنة ببقية المناطق في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان خلال المؤتمر الطبي التركي السادس في إسطنبول، الخميس.

وقال أردوغان: إن "المناطق الآمنة التي أنشأناها في سوريا هي أكثر الأماكن التي يسودها السلام في البلاد".

وأضاف: أن"الدول التي اكتفت بمدّ الأسلاك الشائكة على حدودها طوال السنوات الثمانية، تعرقل حالياً الجهود الرامية لإنهاء مأساة اغتراب السوريين عن وطنهم، (في إشارة إلى الدول المعارضة لعملية نبع السلام الهادفة إلى تهيئة الظروف لعودة السويين إليها).

وتابع أردوغان: "لقد تُركنا وحدنا في كل خطوة اتخذناها طوال الأزمة السورية".

يذكر أنه بفضل عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس" و"الباب" و"اعزاز" "وعفرين" التي كانت في قبضة الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وعلى صعيد آخر، قدم أردوغان تعازيه لباكستان في ضحايا حادث احتراق القطار السريع في إقليم البنجاب.

ولقي 73 شخصاً مصرعهم في وقت سابق الخميس، جرّاء حريق نجم عن انفجار غاز الطهي داخل قطار سريع في إقليم البنجاب، شرقي باكستان.