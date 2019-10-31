سياسة
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ترمب: سنعلن قريباً المكان الجديد لتوقيع الاتفاق التجاري مع الصين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن بلاده والصين تبحثان عن مكان جديد للتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، وسيجري الإعلان عنه قريباً دون تحديد موعد.
ترمب: سنعلن قريباً المكان الجديد لتوقيع الاتفاق التجاري مع الصين
قال الرئيس الأمريكي إن بلاده والصين تبحثان عن مكان جديد للتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة / AP
31 أكتوبر 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن بلاده والصين تبحثان عن مكان جديد للتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، وسيجري الإعلان عنه قريباً دون تحديد موعد.

وأوضح ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر، أن المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية تعادل نحو 60% من الاتفاق الشامل، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان عن مكان جديد للتوقيع، بعد إلغاء قمة أبيك، التي كانت مقررة في تشيلي منتصف الشهر المقبل.

وقرر الرئيس التشيلي سيباستيان بنيرا الأربعاء، إلغاء القمة التي كانت مقررة في سانتياجو، وكان من المتوقع أن تشهد خطوات مهمة من الولايات المتحدة والصين صوب إنهاء حربهما التجارية.

وكان من المقرر أن يحضر القمة الـ20 من قادة العالم، بينهم ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، يومي 16 و17 من الشهر المقبل.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، وتشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

والاتفاق الجزئي الأولي، هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهراً بين البلدين، وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

فيما تؤكد الصين ضرورة إلغاء الولايات المتحدة التعريفات حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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