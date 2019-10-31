سياسة
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الرئيس العراقي يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف
قال الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
الرئيس العراقي يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف
قال الرئيس العراقي برهم صالح: إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة  / Reuters
31 أكتوبر 2019

قال الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.

وأضاف صالح في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".

وتابع أن "المطلوب حالياً اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات"، مؤكداً أن البلد لن يشهد الأمان إلا إذا جرى حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أنه سيوافق على "إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات".

ويأتي خطاب الرئيس العراقي كمحاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول التي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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